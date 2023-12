Palermo: omicidio Celesia, riunione straordinaria in Prefettura

Dicembre 21, 2023

Palermo, 21 dic. (Adnkronos) – Dopo l’omicidio della scorsa notte a Palermo, si è riunito in Prefettura, in via straordinaria, il Comitato ordine e sicurezza, presieduto dal Prefetto Massimo Mariani. Presenti, oltre al prefetto Mariani, il questore Maurizio Vito Calvino, il Comandante provinciale dei Carabinieri, generale Luciano Magrini, il Comandante Gdf Palermo, generale Domenico Napolitano, il neo comandante della Polizia municipale Angelo Coluccello, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore comunale Maurizio Carta e una rappresentanza di imprenditori.