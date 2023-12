Palermo: omicidio nella notte, giovane ucciso dopo una lite in centro vicino a un locale**

Dicembre 21, 2023

Palermo, 21 dic. (Adnkronos) – Omicidio nella notte in pieno centro a Palermo. La vittima è un ragazzo di 22 anni, Rosolino Celesia, raggiunto da almeno due colpi di pistola in via Pasquale Calvi, nei pressi di un locale. Trasportato all’ospedale Civico di Palermo, è morto poco dopo il suo arrivo. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Palermo, diretta da Marco Basile.