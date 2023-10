Palermo: operaio edile morto sul lavoro, Fillea Cgil ‘Adesso basta stillicidio inaccettabile’

Ottobre 20, 2023

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) – “Adesso basta. È uno stillicidio inaccettabile. Non si può stare a contare i morti sul lavoro e restare fermi. Siamo indignati e intendiamo alzare la voce per dire basta assieme agli operai edili dei principali cantieri palermitani”. A dichiararlo è il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo “dopo l’ennesima vittima sul lavoro in via Ugo La Malfa”. Ieri sera a Palermo, un operaio di 50 anni precipitato da un’impalcatura. La Fillea Cgil Palermo nei prossimi giorni organizzerà un’iniziativa di protesta per chiedere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.