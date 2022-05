Palermo: Pd, ‘Lagalla prenda distanze da Dell’Utri e Cuffaro’**

Maggio 30, 2022

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Oggi il candidato della destra a Palermo, Lagalla, accusa la sinistra di alimentare il clima d’odio nei suoi confronti per la polemica sul sostegno di Cuffaro e Dell’Utri. Accusa persino il nostro segretario Letta di strumentalizzare la battaglia sulla legalità”. Così Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd.

“Noi abbiamo solo chiesto parole chiare e atti conseguenti, a partire dal rendere omaggio alle vittime della feroce violenza mafiosa che ha insanguinato Palermo e la Sicilia (ricordiamocelo sempre, quando si parla di violenza). A Lagalla abbiamo chiesto qualcosa di molto preciso: prendere le distanze da Dell’Utri e Cuffaro. Dire non solo che non si accettano i voti della mafia, e ci mancherebbe. Ma nemmeno il sostegno di chi è stato condannato per concorso esterno o per aver favorito un mafioso. Aspettiamo ancora”.