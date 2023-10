Palermo: Polizia rintraccia uomo ricercato, è disabile mentale che portava arma giocattolo**

Ottobre 11, 2023

Palermo 11 ott. (Adnkronos) – La Polizia di Stato di Palermo ha rintracciato pochi istanti fa, come apprende l’Adnkronos, l’uomo che da questa mattina girava armato nella zona dell’università. Si tratta di un disabile mentale che portava con se un’arma giocattolo. L’uomo si è aggirato per alcune ore nella zona di Palazzo Reale e dell’Università con in braccio un fucile che poi si è scoperto essere un giocattolo. Sono state diverse le segnalazioni arrivate alla Questura. La prima a lanciare l’allarme è stata una studentessa che ha notato l’uomo alla stazione d’Orleans, a pochi passi dalla cittadella universitaria.