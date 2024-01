Palermo: ragazzo morto dopo rissa discoteca, colpito da calci in testa, si cercano testimoni**

Gennaio 14, 2024

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) – I Carabinieri della Compagnia di Partinico (Palermo), delegati dal Procuratore Maurizio de Lucia e dal pm di turno Alessandro Macaluso, sono ancora sul luogo per cercare eventuali reperti ma anche testimoni dell’accaduto. Si stanno recuperando le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di capire la dinamica di quanto accaduto la notte scorsa. Secondo una prima ricostruzione Francesco Bacchi di 20 anni sarebbe morto dopo una rissa scoppiata nel locale ‘Medusa’, aperto da in mese circa, e sarebbe stato colpito da diversi calci alla testa.