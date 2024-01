Palermo: ragazzo morto dopo rissa, legale arrestato ‘è distrutto, ha reagito ai pugni’

Gennaio 15, 2024

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – “Il ragazzo è distrutto, è un gran lavoratore. E’ messo in regola in un supermercato. Ci sono due famiglie rovinate. Da un lato una famiglia che ha perso un figlio di 20 anni e dall’altro un’altra famiglia che ha un figlio accusato di omicidio”. A parlare con l’Adnkronos è l’avvocato Bartolomeo Parrino, il legale di fiducia di Andrea Cangemi, il ventenne fermato ieri sera con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte del giovane Francesco Bacchi, che ha perso la vita dopo una rissa scoppiata nei pressi della discoteca ‘Medusa’ di Balestrate (Palermo). “C’è un filmato che ha ripreso tutto – dice ancora l’avvocato Parrino – e si vedono le fasi della rissa. Si vede Bacchi che lo aggredisce per primo. E il mio assistito si è difeso”.

“E’ una cosa terribile, che un ragazzo di 20 anni vado a divertirsi e muoia – dice ancora l’avvocato Parrino – Due vite rovinate, una tragedia immensa”. “E’ un problema culturale – aggiunge ancora – C’è la cultura della violenza, sono ragazzi che hanno troppa facilità a litigare e a reagire. E’ una rissa finita male. Non ci sono armi, ci sono due che litigano”. Il legale dice che forse Bacchi potrebbe essere morto “‘per emorragia cerebrale”. L’autposia sarà eseguita con ogni probabilità domani. Sempre domani dovrebbe essere celebrata l’udienza di convalida del gip.