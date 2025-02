Palermo: rapine con minacce, arrestati due minorenni

14 Febbraio 2025

Palermo, 14 feb. (Adnkronos) – La Polizia di Palermo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni su richiesta della rispettiva Procura della Repubblica, a carico di due minori palermitani, entrambi di 15 anni, uno dei quali era sottoposto, per altra causa, alla misura del collocamento in comunità. I due minori sono ritenuti responsabili di numerosi reati contro la persona ed il patrimonio e “nel corso degli ultimi due mesi sono stati individuati quali responsabili di fatti sempre più gravi, connotati da crescente aggressività”. Ed in particolare uno dei due minori è ritenuto responsabile di due rapine consumate ed una tentata, perpetrate tra il 5 dicembre 2024 ed il 4 gennaio 2025 ai danni di alcuni esercizi commerciali del centro cittadino di Palermo. In data 5 dicembre 2024 il minore avrebbe minacciato con un bastone i dipendenti di una farmacia riuscendo, così, a impossessarsi di circa 350,00 euro.

In data 4 gennaio 2025, invece, avrebbe minacciato con una pistola semiautomatica i dipendenti di un esercizio commerciale così da impossessarsi della somma di 2100,00 euro.