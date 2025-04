Palermo: rissa con tre morti a Monreale, due giovani dello Zen interrogati in caserma**

27 Aprile 2025

Monreale, 27 apr. (Adnkronos) – Due giovani palermitani, entrambi maggiorenni e dello Zen, come apprende l’Adnkronos, vengono ascoltati in queste ore in caserma perché sospettati di avere avuto un ruolo nella sparatoria della notte scorsa. In caserma c’è anche il pm di turno. Al momento vige il massimo riserbo sull’interrogatorio. Ma sembra che almeno uno dei due abbia sparato durante la rissa.