Palermo: rissa con tre morti, indagato non risponde a gip ma rende dichiarazioni spontanee**

29 Aprile 2025

Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – Salvatore Calvaruso, i ragazzo palermitano arrestato con l’accusa di avere sparato la notte della rissa a Monreale (Palermo) in cui sono morti tre giovani, durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere ma, come apprende l’Adnkronos, ha reso dichiarazioni spontanee. Il ragazzo è accusato di strage e di porto abusivo d’armi. In un primo momento, in caserma, aveva confessato di avere sparato, poi davanti al pm, poche ore dopo, si era chiuso nel silenzio. E oggi, davanti al gip, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma rendendo dichiarazioni spontanee. La decisione del gip è attesa tra stasera e domani.