Palermo: rissa con tre morti, sotto torchio altri giovani dello Zen sentiti dai Carabinieri**

27 Aprile 2025

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) – Sale il numero di giovani palermitani sotto torchio nella caserma dei Carabinieri per la rissa sfociata nella sparatoria che ha portato alla morte di tre ragazzi di Monreale (Palermo). In un primo momento sono stati sentiti due ragazzi del quartiere Zen che avrebbero svolto un ruolo nella rissa di ieri, poi si sono aggiunti altri giovani. Fino a questo momento, come si apprende, non sarebbero stati emesso provvedimenti di fermo. Nel pomeriggio sono previsti i primi interrogatori alla presenza degli avvocati.