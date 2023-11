Palermo: rissa nel cuore della movida, denunciati in quattro traditi dalle telecamere

Novembre 25, 2023

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) – Quattro giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Palermo per la rissa scoppiata la notte del 16 novembre, in piazza Sant’Anna, uno dei luoghi più frequentati della movida cittadina. La zona si è trasformata per pochi minuti in teatro di scontri violenti e disordini tra un folto numero di giovani, “con significative, potenziali refluenze sull’incolumità pubblica e degli avventori presenti nei locali della zona”. Sin da subito, la Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato di P.S. “Oreto Stazione”, ha avviato riscontri e verifiche per risalire alle identità di chi, nel contesto della rissa, aveva rivestito un ruolo attivo. “Ancora una volta si sono rivelate determinanti le telecamere di zona, le cui registrazioni hanno restituito chiare responsabilità, in ordine agli scontri, di quattro giovani, di età compresa tra i 17 ed i 23 anni, denunciati per rissa aggravata”. Le indagini hanno consentito di tracciare un quadro esaustivo anche delle fasi immediatamente precedenti ai tafferugli e di quelle successive, per cui sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alle identità degli altri.