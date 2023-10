Palermo: Schifani, ‘bel gesto se i teatri devolvessero in beneficenza introiti magnate**

Ottobre 31, 2023

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) – “Sarebbe un bel gesto se i due teatri devolvessero in beneficenza il ricavato di questo lungo affitto”. Lo ha detto all’Adnkronos il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, tornando a parlare del magnate giapponese che ha preso in affitto il Teatro Politeama Garibaldi e il Teatro Massimo di Palermo per festeggiare il suo compleanno in grande stile, com oltre 1.400 invitati. Oggi, dopo l’intervista del Governatore all’Adnkronos, sono intervenuti anche il Sovrintendente della Foss, Andrea Peria e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che hanno condiviso le critiche del Governatore sulla scelta di affittare al miliardario i due teatri.