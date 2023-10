Palermo: Schifani, ‘grazie al Prefetto Cucinotta, garanzia di trasparenza e collaborazione’

Ottobre 17, 2023

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare sua Eccellenza il Prefetto Maria Teresa Cucinotta che per il mio governo costituisce un punto di riferimento, anche per il mio staff. Perché continua a essere una garanzia non solo di collaborazione ma anche di massima trasparenza e di massima operatività. Perché spesso ci troviamo in questa stanza a vivere momenti delicati, come è successo per gli incendi la scorsa estate. Abbiamo fatto sistema e questa è una grande garanzia”. A dirlo è il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, durante la firma del protocollo di legalità per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Palermo Nord-Polo oncoematologico.