Palermo: sindaco Lagalla ‘regala’ al miliardario giapponese tre giorni affitto Teatro Politeama (2)

Novembre 4, 2023

(Adnkronos) – E’ lo stesso sindaco di Palermo Roberto Lagalla a chiedere, il 29 dicembre del 2022, in una lettera firmata dallo stessi primo cittadino, all’ex commissario straordinario della Foss, Nicola Tarantino di concedere a titolo gratuito il teatro per tre giorni al miliardario giapponese. “Signor commissario – si legge nella lettera visionata dall’Adnkronos- come già rappresentato, in occasione del 70esimo anniversario, il signor Karoru Nakajima avrebbe voluto realizzare a Palermo un evento internazionale del considerevole impatto mediatico perché promosso attraverso diversi canali distribuiti in tutto il Giappone che avrebbe previsto la presenza in città di mille delegati”. Poi il sindaco spiega che l’evento era stato annullato a causa del Covid e che il magnate avrebbe rinviato l’evento all’inizio di novembre del 2023.

“Le chiedo, dunque, di valutare la possibilità di concedere nuovamente lo spazio per le date indicate, da detrarre dal numero di giornate per la fruizione dello spazio culturale riservate a questa amministrazione comunale, in funzione della convenzione esistente con la Fondazione orchestra sinfonica siciliana”, chiede il sindaco all’ex commissario che concederà quanto chiesto dal sindaco.