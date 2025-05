Palermo: strage Monreale, pm ‘Conti riconosciuto grazie a collana con piccola foto’**

12 Maggio 2025

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) – Mattias Conti, il ragazzo arrestato oggi con l’accusa di avere partecipato alla strage di Monreale (Palermo) in cui sono stati uccisi tre ragazzi, è stato riconosciuto anche grazie a una collana indossata, raffigurante, come sembra, la foto di Lino Celesia, un giovane ucciso nel dicembre 2023 davanti a una discoteca a Palermo. A descrivere la collana è stata anche un testimone, come emerge dal provvedimento di fermo. Il testimone “al fine di individuare l’autore della sparatoria indossante il giubbino bianco, specificava che tale individuo indossasse una collana l’immagine di Lino Celesia, un ragazzo che è morto, facendo evidentemente riferimento al giovane recentemente ucciso a seguito di una sparatoria avvenuta nel centro di Palermo”, scrive il pm. “Effettivamente, come risulta sia dalla foto estrapolata dal social network “Tik tok” scattata verosimilmente la stessa sera della sparatoria, nonché da altre fotografie, anch’esse estrapaolate dai social network ritraenti lo stesso Conti, indossava una collanina con appesa una piastrina ritraente l’immagine di un ragazzo. Trattasi dunque di un riscontro dotato di rara portata individualizzante”.

“Sicché non sussiste alcun dubbio circa la certa identificazione di Conti Matias quale passeggero del motoveicolo ed autore degli spari”, dice il pm.