Palermo: stretta antimovida, questore emette tre Divieti accesso e un Daspo

Gennaio 11, 2024

Palermo, 11 gen. (Adnkronos) – Stretta antimovida della polizia di Palermo. Tre provvedimenti di divieto di accesso nel centro storico e uno allo stadio sono stati notificati a tre giovani responsabili “di condotte censurabili penalmente e di intemperanze che hanno turbato uno dei quadranti più frequentati dalla movida cittadina, quello al confine tra il centro città ed il quartiere di Borgo Vecchio”.

Due Dacur (divieto di accesso nella zona compresa tra le vie Libertà e Borgo Vecchio) sono stati emessi nei confronti di due giovani che lo scorso 5 giugno, per evitare i controlli di una pattuglia della polizia in via Michele Del Bono, hanno tentato la fuga a bordo dello scooter percorrendo il marciapiedi e rifugiandosi a Borgo Vecchio. Qui uno dei due è fuggito a piedi, pur essendo stato riconosciuto dai poliziotti, il secondo invece, raggiunto dagli agenti, ha invocato l’aiuto di alcuni abitanti del quartiere che hanno permesso la fuga del giovane e provocato ferite ai poliziotti. Per il giovane fuggito il provvedimento è stato disposto per la durata di due anni; tre invece per il giovane che ha avviato la colluttazione con i poliziotti.

Un altro Dacur di tre anni è stato emesso nei confronti di un 28enne palermitano che a novembre 2022, anche in quel caso per sfuggire ad un controllo di polizia, diede vita ad una pericolosa fuga per le strade del Borgo Vecchio terminata contro arredi urbani. Il giovane si scagliò quindi contro i poliziotti che dovettero affrontare anche l’arrivo di un cospicuo numero di persone giunte a dar man forte al fuggitivo. Sempre nei confronti del 28enne, il questore di Palermo ha disposto un ‘Daspo fuori contesto’ per due anni: non potrà accedere ad impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputino manifestazioni calcistiche anche non di natura agonistica.