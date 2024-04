Palermo: stupro di gruppo, difesa imputati chiede rito abbreviato ma con audizione vittima**

29 Aprile 2024

Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – La difesa dei sei imputati del processo per il presunto stupro di gruppo della ragazza di 19 anni di Palermo ha chiesto al gup del Tribunale Cristina Lo Bue il rito abbreviato condizionato per i giovani, tutti in carcere dalla scorsa estate. Sono sei gli imputati: Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao, tutti in carcere. In due oggi hanno rinunciato all’udienza. Come si apprende, la difesa ha chiesto il rito abbreviato a condizione che venisse riascoltata in aula la presunta vittima “su circostanze emerse da investigazioni difensive”. E che vengano ammessi alcuni documenti ritenuti dalla difesa “importanti ai fini del processo oltre a una testimonianza”. Sarà la gup a decidere.