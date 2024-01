Palermo: stupro di gruppo, difese imputati depositano nuovi video e documenti

Gennaio 10, 2024

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – Video, documenti e nuovi atti sono sati depositati dalle difese dei sei imputati per il presunto stupro di gruppo che sarebbe avvenuto nel luglio del 2023 al Foro Italico a Palermo ai danni di una ragazza di 19 anni. Gli atti sono agli atti davanti al giudice per le indagini preliminari Antonella Consiglio ma anche davanti al Tribunale dei minori che giudica il settimo imputato, che al momento della violenza era ancora minorenne.

Tra gli atti c’è un verbale di un testimone, il titolare di una friggitoria al Foro Italico presso cui lavorava l’ex fidanzato della vittima. L’uomo ha detto ai legali che dopo la presunta violenza la ragazza gli avrebbe detto: “È stato bellissimo”. L’uomo poco prima aveva soccorso la giovane che aveva chiamato il fidanzato per dirgli di essere stata violentata.

In carcere ci sono Angelo Flores Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Cristian Barone, Samuele La Grassa, Elio Arnao. Oltre al neo 18enne che viene giudicato dal tribunale per i minorenni. “Lamentava spesso di essere stata stuprata, tanto che oramai, vista la frequenza con cui ciò accadeva, tale situazione era divenuta assurda, quasi imbarazzante”; ha detto l’uomo. La ragazza andava a trovare spesso l’allora fidanzato alla friggitoria e “lamentava di essere stata talvolta violentata, altre volte spinta. Una volta si è venuta a medicare al bagno del bar. In poche parole creava sempre situazioni strane e siccome noi eravamo in attività ovviamente ci disturbava”, ha detto il titolare.