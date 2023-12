Palermo: stupro di gruppo, Procura chiede giudizio immediato per i sei maggiorenni

Dicembre 18, 2023

Palermo 18 dic. (Adnkronos) – La Procura di Palermo ha chiesto il giudizio immediato per i sei ragazzi maggiorenni che lo scorso 7 luglio avrebbero stuprato una ragazza di 19 anni al Foro Italico di Palermo. I pm del pool guidato dal procuratore Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Laura Vaccaro hanno chiesto il giudizio immediato per Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Cristian Barone, Samuele La Grassa, Elio Arnao. Per il settimo ragazzo procede invece la Procura dei minori. Il ragazzo ha compiuto 18 anni pochi giorni dopo il presunto stupro. Adesso il gip dovranno vagliare la sussistenza dei due requisiti della prova evidente e delle indagini chiuse rapidamente. Secondo l’accusa, la vittima sarebbe stata violentata dai sette dopo una serata trascorso in loro compagnia. I sei potranno chiedere il giudizio abbreviato. La ragazza nel frattempo si è trasferita al Nord Italia in una casa famiglia.