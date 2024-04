Palermo: stupro di gruppo su giovane al Foro Italico, oggi la prima udienza

19 Aprile 2024

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – Inizierà questa mattina davanti al Tribunale di Palermo, a porte chiuse, il processo, con il rito abbreviato, che vede imputati i sei giovani palermitani accusati di aver stuprato una ragazza, oggi 20enne, la notte del 7 luglio del 2023 in un cantiere abbandonato del Foro Italico, nel capoluogo siciliano. La Procura, rappresentata dal Procuratore aggiunto Laura Vaccaro, aveva chiesto il giudizio immediato e gli imputati hanno scelto il rito alternativo dell’abbreviato. C’è anche un settimo ragazzo accusato dello stupro di gruppo, ma all’epoca dei fatti era minorenne ed è già stato condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere dal Tribunale dei Minori di Palermo. Oggi sarà presente al Palazzo di giustizia anche l’associazione ‘Donne in rete contro la violenza’ che ha annunciato la costituzione di parte civile nell’ambito del processo. “È importante la presenza dei Centri antiviolenza nelle aule dei tribunali a sostegno delle donne – dice la presidente di D.i.Re, Antonella Veltri – Compito dell’associazione è trasmettere vicinanza, solidarietà e forza a quante abbiano subito violenza in un momento di confronto con la giustizia, che auspichiamo avvenga nel rispetto di tutte e di tutti, nonché dei dispositivi di legge nazionali e internazionali”.

Gli imputati, tutti ancora in carcere, sono: Angelo Flores, che la ragazza conosceva, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa ed Elio Arnao. I giovani hanno sempre sostenuto che i rapporti con la giovane sarebbero stati consenzienti. La ragazza, dopo una presunta aggressione avvenuto nelle scorse settimane, è tornata a vivere in una comunità.