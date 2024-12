Palermo: tentato omicidio al cimitero, convalidato fermo e carcere per Lupo

24 Dicembre 2024

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) – Il gip di Palermo Maria Cristina Sala ha convalidato il provvedimento di fermo e ha disposto gli arresti in carcere per Francesco Lupo, 30 anni, l’uomo accusato di avere sparato a un operaio della Reset davanti al cimitero dei Rotoli a Palermo. La vittima è ancora ricoverata in ospedale con la prognosi riservata.