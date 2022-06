Palermo: Trizzino (Azione), ‘Ferrandelli uomo giusto per governarla’

Giugno 5, 2022

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Fabrizio Ferrandelli è l’uomo giusto per fare il sindaco di Palermo e per questa ragione lo voterò. Lo conosco bene ed apprezzo il suo coraggio e le sue capacità. Non esiste termine di paragone con gli altri candidati, che non voglio giudicare. Fabrizio è giovane ed ha le caratteristiche che servono per riportare Palermo al ruolo di città europea. La nostra Palermo che ha perduto la propria identità e dignità a causa della precedente amministrazione Orlando”. Così Giorgio Trizzino, deputato di Azione.

“Fabrizio – prosegue – sa già cosa vuol dire stare per strada a raccogliere la voce dei cittadini, le loro richieste e necessità, sono sicuro che continuerà a farlo, nel ruolo di primo cittadino, perché è nel suo Dna di stare con la gente”.

“Fare il sindaco di una città come Palermo significa scommettere ogni giorno e creare nuove opportunità di lavoro, costruire nuove basi per investimenti. Significa seguire l’esempio di Mattarella e Draghi che vogliono far correre il nostro Paese in Europa e riportarlo ad ottenere il rispetto di tutti i governi del mondo”, conclude Trizzino.