Palermo: truffa a Inps con falsi invalidi, cinque condanne

27 Novembre 2024

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) – La terza sezione del tribunale di Palermo ha condannato a otto anni Antonino Randazzo, 61 anni, con l’accusa di avere truffato l’Inps, che per anni avrebbe pagato pensioni a falsi invalidi le cui pratiche erano state inventate e combinate da lui. Pene più basse per gli altri quattro condannati: un anno e sei mesi per Grazia Nolfo e 4 mesi ciascuno per Filippo Accardo, Angela Saitta e Giuseppe Sapienza.