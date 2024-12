Palermo: turisti tedeschi intossicati da monossido carbonio, un morto e altri tre gravi

30 Dicembre 2024

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – Un turista tedesco di 36 anni è morto per le esalazioni di monossido di carbonio in una villetta presa in affitto a Cefalù (Palermo). Altri tre turisti, tutti tedeschi, sono rimasti intossicati e sono in gravi condizioni. Sono stati trasferiti in due ospedali per essere sottoposti alla camera iperbarica. Indagini sono in corso.