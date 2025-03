Palermo: ucciso dopo lite in strada, Procura dispone autopsia

31 Marzo 2025

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) – La Procura di Palermo, che coordina l’inchiesta sulla morte di Gioacchino Vaccaro, il fruttivendolo 46enne ucciso ieri a pugni e calci per una lite stradale, ha disposto l’autopsia sul corpo del commerciante, per accertare le cause del decesso. Gli investigatori stanno passando al vaglio anche le immagini di alcune telecamere in zona per vedere se hanno ripreso il pestaggio.