Palermo: vasto incendio capannone azienda ortofrutta, fiamme spente nella notte

8 Ottobre 2024

Palermo, 8 ott. (Adnkronos) – E’ stato spento solo a notte fonda l’incendio divampato ieri sera in un deposito di Misilmeri, nel palermitano. Le colonne di fumo nero si sono alzate per decine di metri ed erano visibili a km di distanza. Sono intervenuti quattro squadre dei vigili del fuoco che sono state impegnate per ore per spegnere le fiamme del capannone di un’azienda di ortofrutta.