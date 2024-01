Palermo: violenza gruppo su ragazza, in corso udienza preliminare unico minorenne

Gennaio 9, 2024

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – E’ in corso davanti al gip del Tribunale dei minori di Palermo l’udienza preliminare il 18enne accusato per il presunto stupro di gruppo sulla 19enne palermitana nel luglio scorso a Palermo. Il giovane è diventato maggiorenne pochi giorni dopo la violenza, per questo viene giudicato dal Tribunale dei minori. Gli altri sei ragazzi accusati della violenza di gruppo vengono giudicati dal Tribunale ordinario. Sono tutti detenuti. Il ragazzo potrebbe scegliere il rito abbreviato.