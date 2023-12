Pallanuoto: al via la stagione del Settebello, i convocati per raduno di Cagliari e Sardinia Cup

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. – (Adnkronos) – Obiettivo Parigi. Il Settebello, guidato dal commissario tecnico Alessandro Campagna, sarà a Cagliari dal 14 al 22 dicembre per un raduno collegiale e il torneo internazionale Sardinia Cup. Gli allenamenti e le partite si svolgeranno nella piscina comunale Terramaini di Cagliari. Al torneo, insieme agli azzurri, parteciperanno Australia, Montenegro e Francia; si giocherà dal 19 al 21 dicembre in diretta su RaiSport HD e RaiPlay. E’ il prologo alla grande stagione che aspetta le calottine azzurre che culminerà coi Giochi Olimpici di Parigi ancora oggi da conquistare. In mezzo gli Europei di Zagabria (4-16 gennaio) e i mondiali in Qatar (2-18 febbraio) che distribuiranno tre pass olimpici per le squadre europee.

Stamane la conferenza di presentazione presso la sala consiliare del Palazzo civico di Cagliari alla quale partecipano il sindaco Paolo Truzzu, il Vice Presidente della Regione Sardegna Giuseppe Fasolino, l’Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Giovanni Chessa, il presidente della FIN Sardegna Danilo Russu, il presidente regionale del CONI Bruno Perra e il commissario tecnico del Settebello Alessandro Campagna che afferma:

“Inizia un lungo raduno di due mesi e mezzo che avrà come obiettivo il raggiungimento della qualificazione olimpica. Noi siamo focalizzati su questo target, poi se attraverso la qualificazione arrivano anche delle medaglie tra i europei e i mondiali, sono ben accette. Noi dobbiamo pensare a ottenere la qualificazione perché l’obiettivo principale stagionale deve essere l’Olimpiade”.

“Sappiamo che è una fase di passaggio molto delicata -prosegue Campagna-, dove ci sono tante valutazioni da fare soprattutto riguardo la condizione fisica dei ragazzi, dal numero di partite che hanno giocato, dagli infortuni etc.. Faremo dei test in queste sei partite che faremo tra Sardinia Cup e torneo a Malta, proprio per cercare di capire la situazione. Farò giocare tutti perché voglio valutare lo stato di salute dei giocatori per poter scegliere al meglio tra i due tornei internazionali. E’ molto probabile che non sia la stessa squadra a fare le due competizioni. Lo spirito è quello di una squadra che sa di essere competitiva ed io ho grande fiducia in tal senso”.

“Può essere una stagione con enormi soddisfazioni, ma noi dobbiamo pensare sempre che ci sarà da soffrire, da lottare, e da guadagnarsi sul campo le vittorie e nessuno ci regalerà niente. Dalla sconfitta contro la Serbia a Fukuoka, che 9 volte su 10 probabilmente se la ripeti la vinci, ad oggi molte cose sono cambiate: gli stessi campioni olimpici si sono ulteriormente rinforzati con il mancino Mandic, ma anche i dirimpettai della Croazia hanno migliorato il roster. Tutti vogliono migliorare il proprio team ma noi siamo competitivi e sicuramente per battere l’Italia chiunque dovrà sudare le famose sette camicie”, conclude il ct azzurro.

Questi i convocati: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona). Nello staff, con il CT Campagna, l’assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, la psicologa Bruna Rossi, il medico Vincenzo Ciaccio, i fisioterapisti Riccardo Cipolat e Michele Mannarini e il video analista Paolo Baiardini.