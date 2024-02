Pallanuoto: Campagna, ‘la squadra mi ha emozionato, non ha mollato di un centimetro’

Febbraio 13, 2024

Doha, 13 feb. – (Adnkronos) – “Questo è il percorso che volevo fare. Siamo stati anche sotto due gol alla fine. La squadra mi ha emozionato. Non abbiamo mai mollato un centimetro. Chiaramente non eravamo brillanti perché comunque le partite si fanno sentire”. Così il ct del Settebello Sandro Campagna dopo la vittoria per 11-10 sulla Grecia che qualifica gli azzurri alla semifinale dei mondiali di Doha. “All’inizio abbiamo sofferto, eravamo un po’ nel pallone, in leggero ritardo in ogni situazione -prosegue il ct azzurro-. Poi durante la partita siamo cresciuti sensibilmente. Il miglior allenamento per lottare mentalmente nelle difficoltà. Non può essere riprodotto in nessun allenamento questa partita. Quarto di finale del mondiale, difficile, fisico. Deve dire veramente complimenti perché non era assolutamente facile e scontato”.