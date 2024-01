Pallanuoto: Europei, Italia supera Ungheria 12-11, e affronterà l’Olanda in semifinale

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – Il Setterosa regala l’ennesima grande reazione e con una pallanuoto a tratti spettacolare supera 12-11 l’Ungheria nei quarti di finale degli Europei di Eindhoven, approdando in semifinale e compiendo un passo determinante sulla strada che porta ai Giochi di Parigi 2024. Perfetta la prova dell’Italia in difesa, con alcune super parate di Banchelli nei momenti chiave, e in attacco, trascinato dai quattro gol di Bianconi e dai tre di Avegno e Marletta, tornato ad essere veloce, spettacolare e anche cinico. Sempre a rincorrere nel punteggio, invece, l’Ungheria ad eccezione del momentaneo 4-4 di Valyi. Poi le azzurre indirizzano il match con due mini break: Bettini e la doppia firma di Avegno valgono il 7-4; successivamente lo spettacolare uno-due di Marletta (pallonetto e perimetro) l’11-8 che smorza la rincorsa delle magiare.

La nazionale di Carlo Silipo – bronzo europeo a Spalato 2022 ed iridato a Fukuoka 2023 – affronterà in semifinale giovedì 11, alle 20.30, le padrone di casa dell’Olanda che nel secondo quarto hanno avuto vita facile (25-6) contro la Gran Bretagna. L’altra semifinale sarà Spagna-Grecia: le iberiche hanno battuto 17-6 la Croazia e le elleniche 15-7 la Francia. Il Setterosa si qualificherà ai Giochi Olimpici se si dovesse verificare uno dei seguenti risultati: ovviamente la vittoria degli Europei di Eindhoven; il secondo posto alle spalle della Spagna e il terzo in caso di una finale per l’oro Olanda-Spagna, entrambe le squadre infatti hanno già ottenuto il pass per Parigi 2024.