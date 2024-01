Pallanuoto: Europei, Settebello ko per 7-4 in semifinale con la Spagna**

Gennaio 14, 2024

Zagabria, 14 gen. – (Adnkronos) – Si ferma in semifinale la corsa del Settebello ai campionati europei di Croazia 2024. A Zagabria gli azzurri cedono 7-4 alla Spagna e devono anche dire addio, per il momento, alla possibilità di centrare il pass per i Giochi di Parigi 2024. Ultima chance per i ragazzi di Sandro Campagna di conquistare la qualificazione a cinque cerchi passerà dai mondiali di Doha del mese prossimo.