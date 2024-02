Pallanuoto: Mondiali donne, Ungheria ko 8-7, gli Stati Uniti vincono il titolo

Febbraio 16, 2024

Doha, 16 feb. – (Adnkronos) – Gli Stati Uniti vincono la medaglia d’oro ai campionati del mondo di pallanuoto femminile di Doha. Le ragazze a ‘stelle e strisce’ superano in finale per 8-7 l’Ungheria. La Spagna si aggiudica il bronzo superando per 10-9 la Grecia.