Pallanuoto: Mondiali, il Setterosa batte il Canada 12-8 e avanza ai quarti di finale

Febbraio 8, 2024

Doha, 8 feb. – (Adnkronos) – Obiettivo raggiunto. Il Setterosa supera 12-8 il Canada e avanza ai quarti di finale del torneo di pallanuoto femminile ai campionati del mondo di Doha. Le nordamericane giocano alla pari spaventando anche le azzurre, sotto di due reti all’inizio (0-2, 2-4). Poi ci pensano le più esperte come Tabani e Marletta con due quaterne e Bianconi con un tris pesantissimo e in gol sempre nei momenti decisivi. Ai quarti le azzurre incontreranno il 12 febbraio alle 18.30 probabilmente la Grecia che avrà un comodo ottavo di finale contro il Kazakistan. Sarà il remake della finale del terzo posto di Eindhoven persa 7-6, dove le elleniche esclusero le azzurre dal pass olimpico.

“Per prima cosa volevo abbracciare la famiglia di Giuseppe La Delfa e l’Orizzonte Catania per la perdita di un caro amico. Lui ci sosterrà da lassù insieme a Barbara Bufardeci che sentiamo sempre presente – afferma nel post partita il commissario tecnico Carlo Silipo – Abbiamo raggiunto il quarto di finale che probabilmente giocheremo contro la Grecia. Sarà una nuova battaglia e intendiamo prenderci la rivincita della finale per il bronzo all’Europeo. Dopo un inizio difficile ci siamo espressi bene con buone percentuali in attacco e in superiorità. Molto buone anche le prestazioni in difesa. Queste partite sono sempre difficili da giocare e servono calma e sangue freddo anche quando ci sono difficoltà iniziali. Le ragazze mi sono piaciute ed ora perfezioneremo al meglio la preparazione per la fase finale riposando un giorno in più”.