Pallanuoto: Mondiali, Settebello batte 11-10 la Grecia e vola in semifinale con la Spagna**

Febbraio 13, 2024

Doha, 13 feb. – (Adnkronos) – Il Settebello vola in semifinale ai campionati del mondo di pallanuoto di Doha. Gli azzurri superano 11-10 la Grecia, grazie a una ‘perla’ di Di Fulvio a 42″ dal termine. Gli azzurri affronteranno per un posto in finale la Spagna, giovedì 15 febbraio alle ore 16.