Giugno 30, 2022

Budapest, 30 giu. – (Adnkronos) – Setterosa ko in semifinale per 14-6 contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti ai campionati mondiali di pallanuoto di Budapest. Le azzurre giocheranno la finale per il bronzo sabato prossimo contro la perdente dell’altra semifinale tra Olanda e Ungheria.