Pallanuoto: World Cup, gli azzurri battono gli Usa 15-12 e volano in finale contro la Spagna

Luglio 2, 2023

Los Angeles, 2 lug. -(Adnkronos) – Il Settebello supera 15-12 gli Stati Uniti e si qualifica per la finale della World Cup. L’Italia sfiderà a Los Angeles oggi alle 19 ora californiana (le 4 di lunedì mattina in Italia) i campione del mondo della Spagna che hanno battuto 10-8 l’Ungheria. Gli azzurri strappano anche il pass per i Mondiali di Doha 2024.

La nazionale di Alessandro Campagna – argento iridato a Budapest 2022 – si conferma squadra stratosferica; sotto 9-7 a metà del terzo tempo piazza un 5-0 di break con le doppiette di Cannella e di Di Somma, autore di una cinquina, e i gol di Di Fulvio che vale il 12-9 dopo tre quarti di gara. Gli statunitensi tornano sul -2 in avvio di ultima frazione con Daube; poi arriva lo strappo decisivo degli azzurri con il tap-in di Presciutti e la meravigliosa palomba di Marziali che valgono il 14-10 determinante. Subito dopo Nicosia – subentrato a Del Lungo nel terzo parziale – para da campione un rigore a Bowen, spegnendo le velleità dei padroni di casa.