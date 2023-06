Pallavolo: Balaso, ‘sconfitta che ci servirà per crescere, dovevamo essere più cinici in attacco’

Giugno 7, 2023

Ottawa, 7 giu. – (Adnkronos) – “Oggi ho visto un’Italia che nei primi due set ha fatto un buon gioco, nei momenti più importanti l’Argentina ha spinto, abbiamo mancato di incisività in quei momenti. Dovevamo essere più cinici in attacco. Nel terzo set abbiamo abbassato la testa, ma ora dobbiamo pensare già alla prossima. Guardando al lavoro fatto in questo mese credo dobbiamo trovare più continuità in battuta, abbiamo sbagliato un po’ troppo. Per il resto partita dopo partita si cresce, questo ci servirà per crescere, ora pensiamo alla prossima”. Così il libero azzurro Fabio Balaso dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Argentina all’esordio in Nations League.