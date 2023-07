Pallavolo: De Giorgi, ‘oggi abbiamo faticato, Canada ha giocato con grande intensità’

Luglio 6, 2023

Pasay City, 6 lug. – (Adnkronos) – “Oggi abbiamo faticato, dopo un primo set che ha ingannato sotto certi punti di vista l’attenzione che bisognava continuare a metterci. Il Canada ha in squadra energia e giocatori, loro partono sempre al massimo, e dipende da ciò che gli concedono gli avversari. Loro hanno giocato, hanno avuto grande intensità, hanno difeso e toccato tanti palloni costringendoci a giocarcela punto a punto”. Così il ct dell’Italvolley Ferdinando De Giorgi dopo il successo per 3-2 sul Canada in Nations League.

“Tutte le partite sono motivo di riflessione, per cercare di fare sempre meglio -aggiunge De Giorgi-. L’atteggiamento e la resistenza c’è stata, potevamo chiudere 3-1 ma non siamo stati capaci di chiudere gli ultimi punti del quarto set, siamo poi stati bravi a ripartire con intensità nel quinto set. Domani la Slovenia, squadra di caratura tecnica sicuramente ancora di più alto livello. Bisognerà prepararsi ad un altro di quegli incontri dal punto di vista agonistico e tecnico di alto livello”.