Pallavolo: Egonu, ‘io presa di mira, vorrei un’estate libera’

Apeldoorn, 15 ott. – (Adnkronos) – Paola Egonu smentisce l’addio alla nazionale dopo il video catturato e diffuso sui social in cui si sentiva proprio la fuoriclasse azzurra sfogarsi con il suo agente dicendo che quella con gli Usa sarebbe stata “l’ultima partita con l’Italia”. Ai microfoni di Sky Sport, però, la fuoriclasse ci tiene a chiarire: “Sono fiera della squadra, del gruppo, di me stessa perché oggi non era facile scendere in campo. È sempre un onore portare la maglia azzurra, vorrei tanto avere un’estate libera per riposare come persona e per la testa”. Poi aggiunge: “È brutto da dire, non vorrei togliere meriti o rispetto alle mie compagne, ma quella presa di mira sono sempre io. Si va sempre a vedere come io ho sbagliato, come io potevo fare meglio”.

Prosegue Egonu: “Mentalmente sono arrivata al punto in cui vorrei avere un’estate libera per staccare e apprezzare ancora di più quello che faccio. non so quand’è iniziato tutto questo. Ovviamente è una cosa bellissima perché mi prendo sempre il peso e da quando sono in nazionale il risultato l’abbiamo sempre fatto, ringrazio sempre le mie compagne con cui abbiamo fatto questo lavoro ma quando poi avviene la parte negativa e si perde…mi fa ridere pensare di aver letto persone che mi hanno chiesto perché sono italiana e mi chiedo perché io rappresento persone del genere. Io ci metto l’anima, ci metto il cuore, non manco mai di rispetto a nessuno e fa male”.

In chiusura le parole sul suo rapporto con Monica De Gennaro, libero della nazionale che ha abbracciato proprio Paola Egonu a fine match: “Lei mi ha preso sotto l’ala, sono tantissimi anni che giochiamo insieme e fa male sapere che questa potrebbe essere l’ultima partita insieme per un bel po’, spero di ritrovarla la prossima estate in azzurro. Ma fa male pensare che quando mi girerò non ci sarà più lei, visto che adesso vado al club nuovo e lei non c’è, eravamo il punto di riferimento l’una dell’altra”. Poi conclude: “Io punto di riferimento azzurro? Lo spero…”