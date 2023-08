Agosto 28, 2023

Bologna, 28 ago. – (Adnkronos) – Esordio vincente per la nazionale italiana di pallavolo maschile ai campionati europei. Alla Unipol Arena di Bologna gli azzurri, campioni in carica, superano con un netto 3-0 il Belgio. i ragazzi del ct De Giorgi si impongono con i parziali di 25-17, 25-18, 25-15 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.