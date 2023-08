Pallavolo: Europei, domani le azzurre contro la Francia cercano un posto in semifinale

Agosto 28, 2023

Firenze, 28 ago. – (Adnkronos) – Vigilia di quarto di finale per l’Italia del ct Davide Mazzanti. Domani alle 21:15 (in diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Summer) in un Palazzo Wanny che si preannuncia nuovamente tutto esaurito e con la presenza sugli spalti del presidente del Coni, Giovanni Malagò, le azzurre affronteranno la Francia nella sfida che vale l’accesso alle semifinali del Campionato Europeo Femminile 2023. Reduce dalla vittoria per 3-0 sulla Spagna negli ottavi, l’Italia si presenta all’ultimo appuntamento europeo in programma a Firenze forte di 6 vittorie nelle 6 gare finora disputate con 18 set vinti e 0 persi (unica formazione dell’intero europeo a non aver ancora perso un set).

Dall’altra parte della rete ci sarà la Francia del ct Rousseaux che arriva a questa sfida dopo aver chiuso la Pool D al secondo posto alle spalle dell’Olanda (4 vittorie e 1 sconfitta) e vinto l’ottavo di finale con la Romania 3-1. In caso di vittoria Sylla e compagne staccherebbero il pass per la semifinale contro la vincente del quarto in programma a Bruxelles (30 agosto) tra Turchia e Polonia. Nel pomeriggio il ct Davide Mazzanti e le giocatrici, Elena Pietrini ed Ekaterina Antropova, hanno incontrato la stampa nel consueto media meeting pregara organizzato presso l’Hotel Hilton Metropole di Firenze.

“Abbiamo ancora tanto margine – ha dichiarato il CT azzurro – anche se nelle ultime due gare non abbiamo espresso tutto il nostro potenziale. Credo che dobbiamo essere noi ad alzare la nostra asticella prestazionale ed essere autoesigenti in quello che facciamo. La sfida con la Francia è sempre particolare, a livello di ricorsi storici in ambito sportivo, ma comunque credo che per noi debba significare di più il quarto di finale la cosa più importante perché è la partita che o ti manda a casa o ti da la possibilità di giocarti una medaglia. La squadra sta bene ed ora mi aspetto di osservare maggior costanza nel nostro modo di stare in campo. Le imprecisioni ci sono e ci saranno ma la cosa importante sarà come sapremo gestirle e superarle mettendo maggior continuità nel nostro gioco”.

“Mi aspetto tanto da tutte noi – ha ammesso Elena Pietrini – perché sarà una partita difficile che richiederà massima compattezza. La partita con la Spagna ci ha lasciato importanti insegnamenti e che solo con l’unione possiamo superare anche momenti complicati della partita. Restando compatte in campo possiamo fare bene e provare a raggiungere la semifinale. La carica del pubblico sarà fondamentale perché grazie ai nostri tifosi supereremo sia le difficoltà che potremo incontrare nel corso del match ma anche la fatica dovuta ai tanti match che stiamo giocando”.

“Siamo un gruppo ben affiatato che mette in campo tanto entusiasmo – ha esordito l’opposto Antropova –. Siamo una squadra giovane e quindi spesso, soprattutto parlo di me stessa, proviamo a compensare qualche lacuna tecnica mettendo in campo tanta grinta e determinazione. A mio avviso domani sarà una partita molto combattuta nel corso della quale sarà importante approcciare bene e tenere da subito il nostro ritmo. La partita con la Spagna ci ha permesso di capire su cosa lavorare e migliorare ma allo stesso tempo ci ha dimostrato che siamo in grado di risolvere situazioni complicate portando comunque il risultato a casa. Con la Francia sarà una bella partita che vivremo in un palazzetto pieno di amici e persone familiari, una sensazione bellissima che ci regalerà grandi emozioni”.