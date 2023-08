Pallavolo: Europei, domani sera a Monza le azzurre sfidano la Svizzera

Agosto 17, 2023

Monza, 17 ago. – (Adnkronos) – Tutto pronto per il ritorno in campo delle azzurre. Domani alle 21:00 (in diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Summer) l’Italia affronterà la Svizzera nella sfida valida per la terza giornata della Pool B del Campionato Europeo Femminile 2023. Dopo il successo all’esordio con la Romania, capitan Sylla e compagne andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva contro una Svizzera, a sua volta, reduce dalla sconfitta al tiebreak con la Bosnia ed Erzegovina. Intanto cresce l’attesa a Monza per la prima delle due sfide in Brianza delle azzurre con un’Arena che si preannuncia pronta a far festa.

“La partita di Verona è stata diversa da tutte le altre perché per la prima volta noi siamo stati la cornice di un qualcosa di straordinario – ha esordito il ct Davide Mazzanti -. È stato emozionante, uno spettacolo nello spettacolo che ci porteremo dentro ai nostri ricordi e sono felice che tutte le ragazze siano scese in campo per godersi quello spettacolo. Adesso torniamo a giocare in un ambiente usuale, due partite consecutive da gestire anche dal punto di vista fisico. Credo che la mia valutazione circa quello che siamo e dovremo fare inizierà dalla partita di domani con la Svizzera”.