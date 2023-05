Pallavolo: Fipav e Fivb firmano un protocollo per fare crescere il movimento internazionale

Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – Stamattina la Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) e la Federazione Internazionale (Fivb) hanno firmato un protocollo di collaborazione allo Stadio dei Marmi a Roma. L’obiettivo è la crescita del volley nelle nazioni dove è poco sviluppato. A firmare il protocollo sono stati il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi e il presidente della Fivb, Ary S. Graça Filho, alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni. “L’Italia nella pallavolo è una nazione leader ed è sempre oggetto di richieste da parte di altri paesi di mettere a disposizione il proprio know-how, per questo con il protocollo firmato oggi vogliamo incanalare tutto in un contesto regolamentato -ha commentato Manfredi-. Se non cresce tutto il movimento della pallavolo, anche noi più di tanto non miglioriamo. Aumentare il divario con le altre nazioni pensando egoisticamente non aiuta nessuno”.