Pallavolo: Fipav, nella conferenza di fine anno ricordati i trionfi del volley azzurro

Roma, 22 dic. – (Adnkronos) – Si è tenuta oggi, giovedì 22 dicembre, presso la sede federale di via Vitorchiano la Conferenza Stampa di fine anno del Presidente Giuseppe Manfredi. Insieme a lui presenti anche i vice presidenti Adriano Bilato e Luciano Cecchi. Tanti i temi trattati dal numero uno federale: si è partiti parlando degli ottimi dati relativi al tesseramento (soprattutto riguardante gli atleti under 16), dell’attività sportiva ad alto livello e quindi dello straordinario anno vissuto dalle nazionali azzurre seniores e giovanili di pallavolo, passando attraverso i grandi successi ottenuti da Perugia e Conegliano nel Mondiale per club.

Il vice presidente Adriano Bilato ha poi esposto i risultati a livello internazionale, ottenuti dalle squadre nazionali di beach volley, e degli scenari futuri dopo i cambiamenti effettuati all’interno degli organici azzurri. L’attenzione si è poi spostata sull’attività nazionale relativa al sitting volley, anche a margine dagli incoraggianti risultati ottenuti dalle due nazionali e al sempre maggiore sviluppo della disciplina. La conferenza stampa è poi proseguita parlando del fiore all’occhiello Fipav: la pallavolo giovanile e quindi della Scuola Attiva Juniors e Kidd, del Volley S3, dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni e delle Finali Nazionali Giovanili. Il vice presidente Luciano Cecchi, invece, ha illustrato il nuovo progetto federale: “Accademia Volley”.

Gli obiettivi principali del progetto “Sistema Formativo Dirigenti Sportivi Fipav” sono la classificazione dei dirigenti sportivi che operano nei comitati regionali e territoriali, la definizione del loro percorso di qualificazione con una conseguente certificazione professionale che sarà rilasciata al termine dei cicli formativi. Il presidente federale ha infine riproposto il grande impegno svolto dalla Fipav per il sociale con i due importanti progetti messi in piedi: “La maternità è di tutti” e “La maglia arcobaleno”. In chiusura Manfredi ha voluto ringraziare tutte le società, i tesserati e i dirigenti per il grande lavoro svolto in favore di tutto il movimento pallavolistico italiano.