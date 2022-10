Pallavolo: Fratoianni, ‘fa male sentire sfogo Egonu, sue lacrime di tante e di tanti’

Ottobre 16, 2022

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Fa male sentire lo sfogo di Paola Egonu che, dopo aver trascinato la nazionale al bronzo mondiale, dice di essere stanca, di sentirsi chiedere ‘perché sei italiana?’ e di voler lasciare la maglia azzurra”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni

“Non so cosa sia accaduto e chi le abbia rivolto una domanda tanto insultante – prosegue il parlamentare di Verdi e Sinistra. Questa è purtroppo la condizione di molti italiani nel nostro Paese, che per qualcuno italiani non sono. E le lacrime di Paola sono le lacrime di tante e tanti. Si dovrebbe essere solo grati alla più forte pallavolista del mondo. Forza Paola Egonu, – conclude Fratoianni – hai sempre onorato la tua maglia e la tua nazione”.