Pallavolo: Manfredi, ‘ko preolimpico dispiace ma ragazzi daranno ancora soddisfazioni’**

Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott. – (Adnkronos) – “Non siamo usciti felici dal torneo preolimpico in Brasile ma devo fare una valutazione su tutta la stagione ed è stata nel complesso positiva. Non si può parlare di annata deficitaria come ho letto da qualche parte”. Così all’Adnkronos il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi dopo il torneo preolimpico che ha visto gli azzurri mancare per il momento la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024.

“Questi ragazzi hanno fatto un’ottima Volley Nations League e uno splendido europeo perso solo in finale, sono arrivati in Brasile con un po’ di pressione addosso, ce l’hanno messa tutta ma non si può pensare di vincere sempre. Il fatto di aver avuto poco riposo dopo la rassegna continentale ha inciso -sottolinea il numero uno del volley italiano-. Abbiamo pagato anche qualche infortunio che ci ha limitato nelle rotazioni ma la squadra ha lottato. Ad esempio con il Brasile a tratti abbiamo dominato, pur poi perdendo alla distanza”.

Manfredi resta ottimista sulle possibilità degli azzurri di andare a Parigi. “Arriveremo al meglio per ma Nations League, la affronteremo come sempre al massimo e punteremo a vincere. Abbiamo un gruppo di ragazzi splendidi che ci daranno grandi soddisfazioni. Non dimentichiamo che nel 2021 hanno vinto l’Europeo e nel 2022 il Mondiale”.