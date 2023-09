Settembre 26, 2023

Roma, 26 set. – (Adnkronos) – “Velasco è una delle cinque, sei ipotesi che stiamo valutando. Dobbiamo ammettere che è stata una stagione deludente, serve capire come tornare subito in carreggiata”. Lo dice il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, al microfono di Sky Sport, in merito al prossimo allenatore della nazionale femminile che sostituirà Davide Mazzanti.