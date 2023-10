Pallavolo: Mastrangelo, ‘pagata condizione fisica non al top ma azzurri andranno a Parigi’**

Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott. – (Adnkronos) – “I ragazzi hanno avuto un’estate devastante dal punto di vista fisico. Hanno cominciato a maggio con la Nations League dove sono arrivati in semifinale poi l’Europeo chiuso al 2° posto e sono arrivati al preolimpico in Brasile con una condizione fisica non ottimale: la stanchezza accumulata è stata tanta e non ce l’hanno fatta ma a Parigi andranno di sicuro tramite il ranking”. Così all’Adnkronos l’ex centrale della nazionale italiana Luigi Mastrangelo commenta il flop degli azzurri al torneo preolimpico che per il momento non permette ai ragazzi di De Giorgi di staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. “Non si può mettere in discussione il valore di questo gruppo, sono i campioni del mondo in carica e nelle ultime due edizioni dell’Europeo hanno vinto un oro e un argento -sottolinea Mastrangelo-. Un torneo non andato per il verso giusto non toglie nulla al loro valore. Alle volte ci sta che gli avversari siano più bravi di te e bisogna fare i complimenti a Germania e Cuba che da outsider si sono trasformate in squadre di altissimo livello”.