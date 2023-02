Pallavolo: Mattarella consegna la Coppa Italia al capitano di Piacenza

Febbraio 26, 2023

Roma, 26 feb. – (Adnkronos) – Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha consegnato la Coppa Italia di pallavolo al francese Antoine Brizard, il capitano di Piacenza, vincitrice del trofeo per la seconda volta nella sua storia, grazie al successo per 3-0 (25-22, 25-17, 25-23) sull’Itas Trentino. Mattarella è stato accompagnato a bordo campo dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dal ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e dai numeri uno di Fipav e Lega volley, Giuseppe Manfredi e Massimo Righi. Il Presidente della Repubblica, prima di lasciare il palazzetto dello sport di Roma tra gli applausi del pubblico, ha stretto la mano e parlato con il capitano della squadra sconfitta l’Itas Trentino, il bulgaro Matej Kaziyski.